Бледанс посоветовала коллегам лечь в психбольницы под конец 2025 года

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила в беседе с «Пятым каналом», что ее коллегам не помешало бы пройти лечение в психиатрической больнице под конец года.

Бледанс объяснила это трудностями 2025 года. При этом знаменитость уточнила, что не стоит оставаться в психбольнице надолго. По ее мнению, в таких учреждениях надолго остаются только алкоголики и наркоманы.

«Я не откажусь от вашего предложения. Собрать всех наших коллег и поехать в психбольницу полечиться немного. Полечиться сейчас надо всем. Очень тяжело, конец года адский», — рассказала артистка.

Бледанс отметила, что обсуждала в Госдуме эмоциональный фон в мире в этом году. По словам знаменитости, сейчас наблюдается высокая степень агрессии среди людей.

В сентябре Бледанс призналась, что попалась на уловку мошенников. По словам звезды, инцидент произошел, когда в Москве была сильная жара. Артистка ждала курьера, который привез бы ей вентилятор. Тогда ей позвонили мошенники и представились доставщиком. Они попросили артистку назвать код из СМС. Телеведущая сделала это.

По словам Бледанс, мошенники уверяли, что нельзя блокировать карты и обращаться в банк. Как отметила актриса, позже ей позвонил другой злоумышленник и представился полковником ФСБ. Он угрожал, что ее посадят из-за подозрительных переводов средств. Тогда знаменитость поняла, что ее обманывают.

