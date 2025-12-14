На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР

DeepState: ВС РФ заняли село Толстой и продвинулись у Ямполя и Северска в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Толстой, а также продвинулись у Ямполя и Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский военный паблик DeepState.

По его данным, практически вся территория указанных населенных пунктов находится либо под контролем российских военных, либо в серой зоне.

14 декабря Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Варваровка в Запорожской области.

Всего в период с 6 по 12 декабря ВС РФ заняли восемь населенных пунктов в четырех регионах. В частности, подразделения группировки российских войск «Север» выбили украинских солдат из населенного пункта Лиман в Харьковской области. Бойцы группировки «Запад», в свою очередь, взяли под контроль Кучеровку и Куриловку в Харьковской области. Кроме того, ВСУ сдали Ровное в ДНР. В Днепропетровской области под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Остаповское, в Запорожской области — Новоданиловка.

11 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Северска. По словам главы государства, переход города под контроль российских войск приближает «новое наступление» ВС РФ и «изгнание» украинских военных с территории Донбасса.

Ранее Путину доложили об освобождении части Димитрова в ДНР.

