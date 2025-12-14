Террорист из «Крокуса пожаловался на грубое задержание

Защита 19-летнего Мухаммадсобира Файзова — самого молодого фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — намерена обжаловать действия силовиков при его задержании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, адвокаты считают, что при задержании были применены чрезмерно жесткие меры. Речь идет о событиях 23 марта 2024 года — на следующий день после теракта. Тогда автомобиль с подозреваемыми попытались остановить, однако водитель не подчинился требованиям. После стрельбы машина перевернулась, а часть находившихся в ней людей скрылась в лесу.

Как утверждается, Файзов забрался на дерево на высоту около 15–20 метров. Его местонахождение удалось установить с помощью тепловизора. По данным источников, он не реагировал на требования спуститься, а также на предупредительные выстрелы. После этого было принято решение спилить дерево, в результате чего подозреваемый упал.

После падения Файзова госпитализировали, а на судебное заседание его доставляли на каталке. По данным Mash, из всех задержанных по делу о теракте он получил наиболее серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при нападении на «Крокус» до сих пор лечатся от ожогов.