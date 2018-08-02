Суд арестовал младшую из убивших отца в Москве трех сестер

Останкинский суд арестовал младшую из трех девушек, которые зарезали собственного отца в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Селиванову.

Девушка была арестована до 28 сентября. Заседание прошло в закрытом режиме, так как обвиняемая не достигла совершеннолетнего возраста. Отмечается, что суд по избранию меры пресечения двум старшим сестрам также пройдет за закрытыми дверями, поскольку во время заседания могут быть оглашены сведения, порочащие честь и достоинство девушек.

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Адвокат потерпевших Георгий Чугуашвили отметил, что следствие направит девушек на психиатрическую экспертизу.

Ранее брат девушек, обвиняемых в убийстве отца, Арсен Хачатурян рассказал о причине трагедии.

Сами сестры на допросе признались в убийстве и заявили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он в течение долгого времени причинял им моральные страдания.