В Москве в четверг ожидается до +30°С
В Москве в четверг, 2 августа, ожидается до +30°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +28 до +30°С.
Днем ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее синоптики пообещали теплую и сухую погоду на этой неделе и предупредили, что затем лето начнет «угасать».
Также специалисты Гидрометцентра заявляли, что в первых числах августа москвичей ждет «кульминация лета». При этом они отмечали, что ночи станут более прохладными, а уже в выходные погода начнет меняться.