В Москве в четверг ожидается до +30°С

В Москве в четверг, 2 августа, ожидается до +30°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +28 до +30°С.

Днем ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее синоптики пообещали теплую и сухую погоду на этой неделе и предупредили, что затем лето начнет «угасать».

Также специалисты Гидрометцентра заявляли, что в первых числах августа москвичей ждет «кульминация лета». При этом они отмечали, что ночи станут более прохладными, а уже в выходные погода начнет меняться.