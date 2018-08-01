В ООН прокомментировали сообщения о пытках россиян в ЦАР

Представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР Владимир Монтейро прокомментировал сообщения о пытках, которым подвергались российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, назвав их спекуляцией до того момента, пока не будут получены результаты экспертизы передает РИА «Новости».

«Для того чтобы ответить на вопрос, пытали или нет российских журналистов, нужно дождаться результатов экспертизы. Полиция ЦАР и MINUSCA сообща работают над расследованием этого серьезного происшествия. Идет следствие, и все разговоры о пытках или их отсутствии будут спекуляцией», — сказал Монтейро.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что правоохранительная миссия ЦАР направлена на место убийства россиян.