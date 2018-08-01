Консульство заявило об отсутствии россиян в разбившемся самолете в Мексике

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На борту самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico, который разбился в мексиканском штате Дуранго, не было граждан России, передает РИА «Новости» сообщение российского консульства в Мексике.

«Нам только что сообщили, что россиян на борту не было», — сообщили в консульстве.

Ранее сообщалось, что самолет Embraer 190 со 101 пассажиром на борту разбился в штате Дуранго. Позднее в мексиканском минздраве уточнили, что в результате крушения пострадали 18 человек. Предварительной причиной авиакатастрофы называются неблагоприятные погодные условия.