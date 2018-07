В Австралии стаи голодных кенгуру совершают набеги на столицу

В Австралии из-за недостатка пищи в природных заповедниках стаи кенгуру совершают набеги в поисках еды на столицу Канберру. Об этом пишет австралийская газета The Canberra Times.

Глава австралийского ведомства, отвечающего за парки и заповедники, Дэниэл Иглесиас рассказал, что количество животных в городе и окрестностях исчисляется «десятками, если не сотнями тысяч». Возле столицы имеется более 30 природных заповедников, где обитают кенгуру, и сейчас они в поисках еды перебираются в Канберру.

Отмечается, что нехватка еды вызвана необычно сухой и суровой для Австралии зимой. Общее количество осадков за зимний период побило 14-летний минимум, а температура опускалась ниже -7°С.

Число ДТП с кенгуру к концу зимы, вероятно, в два раза превысит средние показатели.

Between car parking & work in the heart of #Canberra (near our sole railway station) - an entire troop of kangaroos (more than pictured) #cbr pic.twitter.com/12fgWEkjIP