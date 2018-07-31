В Брюсселе неизвестные открыли огонь рядом с вокзалом

Неизвестные открыли стрельбу в районе Южного вокзала в Брюсселе, в результате чего был ранен один человек, сообщили представители прокуратуры, передает РИА «Новости».

«Один человек, личность которого пока не установлена, получил два огнестрельных ранения, угрозы его жизни нет», — рассказали в прокуратуре.

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Отмечается, что стрельба произошла на улице Аргон.

«Прокуратура возбудила дело по факту покушения на убийство и инициировала проведение следственных действий, в том числе изучение записи с камер видеонаблюдения и баллистическую экспертизу», — заявили в ведомстве.

По неподтвержденным данным, стрелявших было двое.

Ранее в Брюсселе был задержан мужчина, который захватил заложницу и угрожал взорвать баллон со сжатым воздухом.