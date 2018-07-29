МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 30 июля

Ветер с порывами до 10 м/с ожидается в столице днем 30 июля, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Москве.

«По прогнозу синоптиков (Росгидромет) на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 29 июля на 30 июля 15-17 градусов тепла, в центре города до плюс 20 градусов. Днем 30 июля будет 24-26 градусов тепла. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что опасных метеорологических явлений и неблагоприятных природных явлений в столице 30 июля не ожидается.

Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области 29 июля.