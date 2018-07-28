В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года

Суббота, 28 июля, стала самым жарким днем с начала 2018 года, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, на метеостанции ВДНХ в 16.00 была зафиксирована температура плюс 30,7 градусов.

Предыдущий тепловой рекорд был зафиксирован 30 июня: тогда на метеостанции по адресу: ул. Киевская, д. 7 по состоянию на 14:30 была зафиксирована температура плюс 30,6 градусов.

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Ранее московское управление МЧС экстренно предупредило жителей и гостей столицы о жаре.

В МЧС призвали горожан соблюдать меры предосторожности, пить больше воды и не находиться долго на солнце.