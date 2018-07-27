Российские дипломаты впервые посетили Бутину в тюрьме США

Представители российской дипмиссии в Вашингтоне впервые посетили россиянку Марию Бутину, которую задержали в США по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в фейсбуке посольства России в США.

«Сегодня, 26 июля, сотрудники Посольства России в Вашингтоне посетили Марию Бутину в тюрьме», — говорится на странице российской дипмиссии.

Реклама

Отмечается, что Бутина чувствует себя «нормально» и не жалуется на условия содержания. По просьбе дипломатов ей выдали второе одеяло.

По словам представителей посольства, в данный момент по «непонятным причинам» Бутину не выводят на прогулки, хотя это предусмотрено режимом. Они добавили, что неудобство доставляет круглосуточный надзор, согласно которому каждые 15 минут включается свет, а также упомянули о «проблемах с питанием».

«Мария просила передать привет родителям. Сказала, что твердо намерена доказывать свою невиновность», — сообщили представители посольства.

Бутина, по словам представителей дипмиссии, считает, что ее преследуют за политические взгляды и «не тот цвет волос».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера.