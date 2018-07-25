В результате теракта на юге Сирии погибли 30 человек

При взрыве в городе Эс-Сувейда на юге Сирии погибли 30 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в полиции.

Число раненых уточняется.

Террорист-смертник произвел взрыв на рынке в городе Эс-Сувейда. В то же время сирийская армия предотвратила две атаки смертников, принадлежащих группировке «Исламское государство», ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

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«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Ранее сообщалось, что на севере Сирии в городе Эль-Хасака произошел взрыв у школы Аль-Гхасания.