Три человека погибли при взрыве газа на барже под Волгоградом

Следователи проверяют обстоятельства ЧП на судоремонтном заводе под Волгоградом. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управление на транспорте.

В результате происшествия три человека погибли.

«По версии следствия, 23 июля 2018 года, примерно в 8 часов 30 минут, на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» в результате сварочных ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пострадали четыре человека.