Бойко-Великого освободили от наказания по второму уголовному делу

РИА Новости: суд отменил наказание Бойко-Великому по делу о хищении земель
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий был освобожден Мособлсудом от наказания по второму уголовному делу, связанному с хищением земель. Однако он продолжит отбывать срок по первому делу, сообщила РИА Новости его адвокат Виктория Шонина.

«Сегодня Мособлсуд завершил апелляционное рассмотрение наших жалоб на приговор Можайского суда и изменил приговор, применил срок давности уголовного преследования и освободил всех осужденных от наказания… Но Василий Вадимович остался отбывать свой срок по банковскому делу, там ему осталось несколько месяцев», — пояснила юрист.

В прошлом году Можайский суд вынес Бойко-Великому приговор в виде 15,5 лет лишения свободы по второму уголовному делу о хищении земель. Следствие установило, что начиная с 2003 года Бойко-Великий и другие фигуранты под предлогом развития сельского хозяйства незаконно переоформляли земельные участки, принадлежащие другим лицам. Таким образом, Бойко-Великий и его сообщники присвоили более двух гектаров земли. Он был признан виновным в организации преступного сообщества и фальсификации доказательств, а остальные фигуранты – в участии в этом сообществе.

До этого, в октябре 2023 года, Черемушкинский суд Москвы приговорил Бойко-Великого к 6,5 годам лишения свободы по делу о растрате 190 млн рублей из средств банка.

Ранее главу района на Кубани заподозрили в афере с землей на 15 млн рублей.
 
