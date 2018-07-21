В Польше вынесли приговор пилоту из России за инцидент в ходе визита Папы Римского

Радомский окружной суд Польши подтвердил приговор суда первой инстанции, который принял решение о наказании для пилота из России за нарушение закрытого воздушного пространства Польши в 2016 году во время Всемирных дней молодежи, в которых принимал участие папа Римский, передает «Радио Польша».

Сообщается, что в качестве наказания россиянину были назначены полгода тюрьмы с отсрочкой, а также штраф в размере более €2300.

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Пилот, будучи участником чемпионата мира по воздушной акробатике, прилетел в Польшу из Чехии, нарушив воздушное пространство в окрестностях Ченстоховы. По его словам, он не был в курсе визита понтифика и закрытом воздушном пространстве.

Судья в ответ на это заявил, что пилот должен был придерживаться правил и знать об изменениях в них.