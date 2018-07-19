В Москве в четверг похолодает до +24°С

В Москве в четверг, 19 июля, ожидается до +24°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С.

Днем будет облачно. В течение дня ожидается дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/c, а при грозе его порывы могут достигать 12-17 м/c.

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С более подробным прогнозом погоды можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве и области продлили действие повышенного уровня погодной опасности.