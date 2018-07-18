МИД прокомментировал новые обвинения против задержанной в США Бутиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакой фактической базы для обвинений в адрес задержанной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в иностранных СМИ «сразу начали говорить о ней именно как о шпионке, привязывать ее к каким-то спецслужбам».

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Она также подчеркнула, что обвинения против Бутиной «не имеют никакой фактической базы».

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США расширило обвинения против задержанной в Соединенных Штатах российской гражданки Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже.

18 июля в российском посольстве заявили, что власти США не пускают дипломатов к Бутиной.