Минюст выдвинул новые обвинения против задержанной в США Бутиной

Министерство юстиции США расширило обвинения против задержанной в Соединенных Штатах российской гражданки Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на минюст.

Ранее Бутину обвиняли только по статье «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации». Теперь к ней добавилась «работа иностранным агентом без регистрации». Новая статья увеличивает тяжесть обвинения, а также возможный срок тюремного заключения.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что власти США не предоставляют доступ к Бутиной. Также отмечалось, что очередное заседание по ее делу пройдет в среду, 18 июля, в федеральном суде округа Колумбия.