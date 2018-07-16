МЧС предупредило москвичей о грозе

В МЧС предупредили москвичей о грозе с дождем, которая будет сопровождаться порывами ветра до 15 м/с. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, предупреждение будет действовать до 22.00.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 22 часов 16.07.2018 г. местами в г. Москва ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

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Также в ведомстве призвали москвичей быть внимательными и осторожными, избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями.

Ранее управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение из-за жары.