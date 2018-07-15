В МЧС предупредили москвичей о грозе
В МЧС предупредили жителей столицы о грозе, которая будет сопровождаться порывами ветра до 15 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства по региону.
Как отмечается, в течение дня в городе ожидается переменная облачность, местами возможны гроза и кратковременный дождь.
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«Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве призвали москвичей быть внимательными и осторожными.
Ранее сообщалось, что в городе в воскресенье, 15 июля, ожидается до +29°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +27 до +29°С.