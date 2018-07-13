Власти Кузбасса рассказали, когда снесут «Зимнюю вишню»

Демонтажные работы в здании сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово начнутся 14 июля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную администрацию.

Демонтаж задния начнут с разбора внешних элементов.

«К 19 июля в Кемерово прибудет специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, потом железобетонные конструкции», — сообщили в обладминистрации.

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По предварительным оценкам, каждый из этапов демонтажа продлится 40 дней.

Отмечается, что на месте «Зимней вишни» появится сквер.

До 1 сентября планируется благоустроить территорию рядом с ТЦ, где с первых дней трагедии находился стихийный мемориал.

Пожар в ТЦ произошел 25 марта, погибли 60 человек, большинство из которых дети.

Ранее сообщалось, что по делу «Зимней вишни» арестовали начальника службы пожаротушения.