Число погибших из-за ливней в Японии превысило 80 человек

В Японии из-за ливневых дождей и оползней погиб уже 81 человек. Об этом сообщает Reuters.

Еще десятки людей остаются пропавшими без вести. Власти предупредили о необходимости эвакуации во множестве префектур, оно коснулось в общей сложности около 2 млн японцев.

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Экстренные службы и военные участвуют в спасательных операциях с применением вертолетов и лодок.

Город Курасики, префектура Окаяма, наиболее сильно пострадал от ливней и оползней, отмечает агентство.

Ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что 48 тыс. военных и полицейских привлечены к проведению спасательных операций в регионе.