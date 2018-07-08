Число погибших из-за ливней в Японии превысило 80 человек
В Японии из-за ливневых дождей и оползней погиб уже 81 человек. Об этом сообщает Reuters.
Еще десятки людей остаются пропавшими без вести. Власти предупредили о необходимости эвакуации во множестве префектур, оно коснулось в общей сложности около 2 млн японцев.
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Экстренные службы и военные участвуют в спасательных операциях с применением вертолетов и лодок.
Город Курасики, префектура Окаяма, наиболее сильно пострадал от ливней и оползней, отмечает агентство.
Ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что 48 тыс. военных и полицейских привлечены к проведению спасательных операций в регионе.