В Москве в пятницу ожидается до +24°С
В Москве в пятницу, 6 июля, ожидается до +24°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С.
Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что минувший июнь стал одним из самых жарких в России за 127 лет.
Позднее синоптики предупредили москвичей о сентябрьской погоде в начале июля.
Уточняется, что к 6 июля количество облаков уменьшится, в городе ожидается новая волна потепления.