В Канаде из-за сильной жары погибли 16 человек

В канадской провинции Квебек из-за сильной жары погибли 16 человек. Об этом сообщает CTV со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, в Монреале от жары скончались 11 человек. При этом на фоне аномальной жары в городе увеличилось число звонков в службу скорой помощи.

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Как отмечается, в нескольких поселениях к востоку от Монреаля из-за сильной жары также погибли 5 человек.

Ранее сообщалось, что в Монреале из-за сильной жары скончались шесть человек.

Как отмечалось, с 2010 года в Монреале из-за высокой летней температуры погибли 106 человек.