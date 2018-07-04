В Госдуме прокомментировали новое отравление недалеко от Солсбери
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что новый инцидент в британском городе Эймсбери доказывает отсутствие «российского следа» в деле Скрипалей, сообщает РИА «Новости».
Повторение инцидента с отравлением Швыткин списал на внутренние недоработки британской стороны, ответственность за которые, по его мнению, пытаются переложить на внешние силы.
«Эти внутренние недоработки, если хотите, утечки соответствующих веществ как раз происходят в Великобритании. И попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую, на внешнюю сторону, она провалилась», — заявил Швыткин.
Также депутат подчеркнул, что Великобритании следует обеспечить безопасность своих граждан, так как повторение инцидента с отравлением — «это их полная вина и полная безответственность».
Ранее сообщалось, что в госпиталь Солсбери были госпитализированы два человека, отравившиеся неизвестным веществом.