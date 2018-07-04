В Канаде из-за жары погибли шесть человек

В канадском Монреале 2 июля, во время выходного ко Дню Канады, из-за сильной жары скончались шесть человек. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Во время общенационального выходного температура в городе достигала 35 °С. Из-за сильной жары экстренные службы зафиксировали рост количества звонков в скорую помощь.

Реклама

В связи со сложной климатической обстановкой местные власти приняли экстренные меры. В частности, местных жителей предлагали разместить в более прохладных местах.

По данным телеканала, большинство жертв высокой температуры жили в одиночестве и страдали от хронических заболеваний или проблем с психикой. Ни у кого из погибших не было кондиционера.

Отмечается, что с 2010 года в Монреале из-за высокой летней температуры погибли 106 человек.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о двух детях, которые погибли в Ростове-на-Дону от перегрева в автомобиле.