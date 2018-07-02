Напавшему с ножом на людей в Айдахо предъявлено обвинение в убийстве
Совершившему нападение с ножом в городе Бойсе в штате Айдахо предъявлено обвинение в убийстве, сообщает Idaho Statesman со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что в городе Бойсе в американском штате Айдахо мужчина напал с ножом на обитателей жилого комплекса.
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Как отмечалось, прибывшие на вызов полицейские обнаружили девятерых пострадавших.
В полиции города Бойсе заявили, что среди пострадавших в результате нападения с ножом шесть детей.