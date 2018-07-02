ФБР заявила о предотвращении теракта на День независимости США

В ФБР заявили о задержании мужчины, который планировал устроить теракт в Кливленде на День независимости США, сообщает Fox News.

По данным телеканала, задержанный по имени Деметриус Питтс, также известный как Абдур Рахим Рахфик, неоднократно высказывался в поддержку «Аль-Каиды» и призывал к уничтожению военных США.

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В ведомстве отметили, что мужчина планировал взорвать бомбу в толпе во время праздничного фейерверка. Он выяснял обстановку в городском парке и на близлежащей станции береговой охраны для подготовки теракта.

Задержанному грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что полиция Бельгии предотвратила теракт в пригороде Парижа.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.