Прокуратура начала проверку после посадки теплохода на мель в Якутии

Якутская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки после того, как на реке Лена в Якутии пассажирский теплоход сел на мель. Об этом сообщает официальный сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По официальным данным, на борту теплохода, следовавшего по маршруту Сангар-Якутск, находились 55 пассажиров и еще четверо членов экипажа. Тех пассажиров, которым не потребовалась медицинская помощь, доставили до пункта назначения на другом теплоходе.

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«В связи с этим Якутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Отмечается, что пассажирский теплоход «Ракета-269» сел на мель в районе поселка Маймага в республике Саха (Якутия), не дойдя до пункта назначения 130 км.

Ранее стало известно, сколько человек пострадало в ЧП на теплоходе в Якутии.