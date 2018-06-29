Участок голубой ветки московского метро закроют на два дня
Участок голубой ветки московского метрополитена будет закрыт 30 июня и 1 июля. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Как отмечается, речь идет о движении поездов на Филевской линии между станциями «Кунцевская» и «Киевская». Закрытие станций необходимо для прокладки коммуникаций, работы по демонтажу и других работ в рамках реконструкции наземного участка.
«Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы «КМ», — говорится в заявлении.
Уточняется, что движение поездов будет возобновлено 2 июля в 5.30.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что московский метрополитен и МЦК в ночь на 28 июня будут работать до 3 утра.