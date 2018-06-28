При стрельбе в редакции газеты в США погибли четыре человека

<img src="//img.gazeta.ru/files3/831/11818831/police-pic905-895x505-95866.jpg">

В результате стрельбы рядом с редакцией Capital-Gazette в городе Аннаполис штата Мэриленд погибли несколько человек, сообщает телеканал Fox 5 San Diego со ссылкой на шерифа Рона Бэйтмена.

Представитель правоохранительных органов подтвердил информацию о «множественных» жертвах, однако не назвал точного числа.

Реклама

Позднее журналист ABC News сообщил в твиттере о четырех погибших.

Также ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в стрельбе у редакции Capital-Gazette. Отмечалось, что в настоящее время полиция проверяет, не скрываются ли в здании сообщники нападавшего.