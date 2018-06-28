Москалькова рассказала о посещении Сенцова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о состоянии украинского режиссера Олега Сенцова, которого она посетила в колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Сенцов встретил ее стоя и может нормально передвигаться. Его состояние омбудсмен назвала удовлетворительным.
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«На протяжении полутора часов встречалась с Олегом Сенцовым… Его состояние здоровья относительно удовлетворительное», — сказала Москалькова.
Она добавила, что он два раза в день получает питательные вещества, а его давление, температура тела и общий удовлетворительны.
Ранее Москалькова заявила, что посетит Сенцова без украинского омбудсмена.