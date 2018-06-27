Несколько человек пострадали при жесткой посадке самолета в Иркутской области

Три человека пострадали в результате жесткой посадки, которую вынужден был совершить самолет Ан-2 в Нижнеудинском районе Иркутской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Инцидент произошел в 40 километрах южнее Нижнеудинска. После жесткой посадки частный самолет Ан-2 опрокинулся на крышу, пожара не последовало», — сказал источник.

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По его словам, в результате произошедшего пострадали два пилота, а также пассажир частного самолета. Степень полученных ими травм не сообщается. Отмечается, что, по предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании «Феникс». В данный момент специалисты на месте происшествия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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