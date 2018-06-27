В Киргизии 11 человек госпитализированы с сибирской язвой

В Киргизии одиннадцать человек были госпитализированы с сибирской язвой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

По данным агентства, жители села Жаны-Акман заразились сибирской язвой из-за больного животного.

Как отмечается, их состояние удовлетворительное, они получают соответствующее лечение.

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При этом «клинически» картина заболевания подтверждена, но лабораторные анализы на сибирскую язву находятся в стадии подтверждения.

В феврале сообщалось, что на севере Турции врачи госпитализировали 73 человека из-за подозрения на заражение сибирской язвой.

Как отмечалось, в причерноморской провинции Трабзон сибирскую язву нашли у одной из коров. Несмотря на предупреждение властей, ее хозяин зарезал животное и разделил мясо между соседями.