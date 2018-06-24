СК возбудил дело после столкновения плавучего кафе с мостом в Барнауле

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения плавучего кафе с опорой моста в Барнауле. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).

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Накануне сообщалось, что плавучее кафе «Барракуда» в составе теплохода и баржи столкнулось с опорой автомобильного моста на реке Обь во время шторма. На борту судна находились 158 человек.

«Неуправляемая баржа столкнулась с опорой автомобильного моста. В результате происшествия погибших нет, за медицинской помощью на данный момент обратились 9 человек, которые получили повреждения, не опасные для жизни и здоровья», — уточнили в ведомстве.

Следователи допрашивают свидетелей и лиц, причастных к организации прогулки на плавучем кафе.