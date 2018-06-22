Возросло число пострадавших от взрыва газа в Татарстане

В результате взрыва газа в татарском Заинске госпитализированы восемь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» слова представителя оперативного штаба на месте чрезвычайного происшествия.

«В больницы госпитализированы восемь человек, четверо из них, в том числе ребенок, извлеченная из-под завалов пострадавшая, в тяжелом состоянии», — сказала представитель штаба.

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Она отметила, что остальные раненые находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в Татарстане пострадали четыре человека. Отмечалось, что в одной из квартир жилого дома произошел взрыв баллона с бытовым газам. Взрыв повредил четыре квартиры.