Источник сообщил об эвакуации более 50 человек при пожаре в Москве

Более 50 человек, в их числе 25 детей, были эвакуированы из горящей пристройки отеля в новой Москве, передает РИА «Новости» сообщение источника в экстренных службах.

«Очаг возгорания находился в пристройке отеля «Белые аллеи» в поселке Вороново на 58-м километре Калужского шоссе», — сказал источник.

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По данным источника, из-за возгорания в пристройке гостиницы были эвакуированы 53 человека, в том числе 25 детей. Отмечается, что в 6.20 пожар был ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

В данный момент выясняются обстоятельства возгорания.

Ранее сообщалось, что из офиса компании «Атомэнергопроект» были эвакуированы более 600 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации.