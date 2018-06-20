Сенат Канады легализовал марихуану

Власти Канады приняли законопроект о легализации марихуаны, сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, легализацию марихуаны поддержали 52 сенатора, 29 высказались против, а двое воздержались от голосования. Принятые канадским сенатом меры должны вступить в силу в течение 8-12 недель.

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«Только что мы были свидетелями исторического для Канады голосования. Конец 90-летнего запрета», — заявил сенатор Тони Дин, который направил законопроект в сенат.

Он отметил, что легализация марихуаны является «смелым шагом» и говорит об изменениях в социальной политике.

Дин добавил, что теперь канадские власти могут начать «упреждающую» публичную образовательную программу, которая расскажет населению страны о возможном вреде от конопли.

В 2017 году сообщалось, что марихуану легализовали в Мексике.