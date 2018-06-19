В Москве во вторник ожидается до +25°С

В Москве во вторник, 19 июня, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем переменная облачность. Небольшой дождь, во второй половине дня местами умеренный, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве повысили уровень погодной опасности из-за ветра.

Также ранее синоптики предупредили москвичей, что к 23 и 24 июня ожидается похолодание до 22-23°С.