В Москве во вторник ожидается до +25°С
В Москве во вторник, 19 июня, ожидается до +25°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.
Днем переменная облачность. Небольшой дождь, во второй половине дня местами умеренный, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с.
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что в Москве повысили уровень погодной опасности из-за ветра.
Также ранее синоптики предупредили москвичей, что к 23 и 24 июня ожидается похолодание до 22-23°С.