Почти 300 мигрантов с судна Aquarius высадились в Испании

Часть мигрантов, которые находились на борту судна Aquarius высадилась в Испании. Об этом пишет El Mundo.

Как отмечается, на судне было 629 человек, которых отказались принимать на Мальте и в Италии. В порту Валенсии высадились 276 беженцев, остальные мигранты в настоящее время остаются на борту Aquarius и на итальянском сторожевом корабле. Высадившихся осматривают медики, чтобы выявить инфекционные заболевания.

Ранее Франция предложила принять у себя мигрантов с судна Aquarius. Уточняется, что глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан обсудил ситуацию вокруг судна со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем.