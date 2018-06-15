Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с исламским праздником Ураза-Байрам. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Этот светлый праздник широко отмечают по всей стране как в религиозных общинах, так и в кругу родных и близких», — отметил глава государства.

Реклама

Путин подчеркнул, что мусульманские организации России деятельно участвуют в жизни страны и общества, а также делам благотворительности и просвещения.

«И конечно, важно, что к обычаям и традициям предков приобщается молодежь. Такая большая, плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения и поддержки», — заключил президент.

Ураза-Байрам знаменует окончание священного для мусульман месяца Рамадан.