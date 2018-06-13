Московский метрополитен опроверг информацию о задымлении

Пресс-служба Московского метрополитена не подтвердила информацию о задымлении в поезде на Люблинско-Дмитровской линии, передает агентство городских новостей «Москва»

«В связи с появившимся характерным запахом для проверки был остановлен на станции поезд, следовавший по Люблинско-Дмитровской линии. Пассажиры были высажены. Поезд осмотрели специалисты МЧС. Предположения о задымлении не подтвердились. Движение было оперативно возобновлено», — сообщили в пресс-службе метрополитена.

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Уточняется, что движение поездов на салатовой ветке метро введено в график.

Ранее сообщалось, что в московском метро в перегоне между станциями Сретенский бульвар и Чкаловская Люблинско-Дмитровской линии остановился поезд. По словам очевидцев, в вагоне пахло дымом.