СМИ рассказали об увеличении бюджетной квоты для украинцев в вузах России

Россотрудничетсво приняло решение об увеличении квоты на бюджетные места в российских вузах для украинских абитуриентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, на 2018/2019 учебный год для абитуриентов из Украины выделено 490 мест. Годом ранее эта квота составляла 474 бюджетных места.

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В ведомстве отметили, что причиной увеличения квоты стал повышенный интерес к российским вузам со стороны граждан Украины.

В пресс-службе Россотрудничества добавили, что на данный момент через систему russia.study поступило 1378 заявок от украинских абитуриентов.

Ранее сообщалось, что Россия примет 500 абитуриентов из Сирии.