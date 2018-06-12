Захвативший заложников в Париже оказался выходцем из Марокко

Мужчина, захвативший заложников в Париже и задержанный в результате штурма, является выходцем из Марокко, передает РИА «Новости».

«По нашей информации речь идет о марокканце 27 лет, который не был знаком спецслужбам: он не имел fiche S (не представлял угрозу госбезопасности — ред.), не фигурировал в списках людей, склонных к радикализации террористического характера», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Париже полиция задержала мужчину, взявшего в заложники трех человек.

Также сообщалось, что нападавшим оказался душевнобольной мужчина, личность которого не раскрывается. Он облил одного из заложников бензином и угрожал поджечь.