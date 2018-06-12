В праздновании Дня России приняли участие более 7 млн человек

В праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, приняли участие более 7 миллионов человек по всей стране, передает РИА «Новости» заявление официального представителя МВД Ирины Волк.

«Двенадцатого июня по состоянию на 20.30 мск во всех регионах страны в праздничных мероприятиях — шествиях, концертах и фестивалях — приняло участие свыше 7 миллионов человек», — сказала она.

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Волк добавила, что в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан принимают участие сотрудники МВД, Росгвардии, представители народных дружин, российского казачества и работники частных охранных организаций.

Она также уточнила, что нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II направила в Россию свои поздравления в связи с национальным праздником.