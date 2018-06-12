Полиция освободила заложников в Париже
В Париже полиция задержала мужчину, взявшего в заложники трех человек. Об этом в твиттере сообщил глава МВД Франции Жерар Коломб.
«Мужчина был задержан, заложники находятся в безопасности. Я приветствую профессионализм сотрудников полиции и спасательных служб», — написал он.
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В свою очередь BFMTV сообщает, что нападавшим оказался душевнобольной мужчина, личность которого не раскрывается. Он облил одного из заложников бензином и угрожал поджечь.
Ранее сообщалось, что мужчина потребовал предоставить ему возможность связаться с иранским посольством.