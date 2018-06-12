СК намерен задержать владельца лодочной станции после ЧП с катамараном на Волге

Следственный комитет решает вопрос о задержании владельца лодочной станции в Волгограде, передает РИА «Новости» заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко.

«В настоящее время следователи Южного следственного управления на транспорте СК России продолжают работать на месте происшествия. Кроме того, решается вопрос о задержании владельца лодочной станции, не предпринявшего никаких действий по предотвращению выхода катамарана в акваторию реки Волги», — сказала она.

Также в ходе следственных действий было установлено, что владелец катамарана, в результате столкновения которого с баржей на Волге погибли 11 человек, находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.