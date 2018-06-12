Путин заверил, что у России все будет хорошо

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря миллионам талантливых и трудолюбивых людей у России все будет хорошо. Об этом он сказал на вручении в Кремле государственных премий 2017 года за достижения в различных сферах.

«Сегодня праздник, День России, и каждый из нас, безусловно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей Родины, о будущем России. А оно, это будущее, фундамент этого будущего, конечно, создается сегодня, создается талантливыми, замечательными, трудолюбивыми людьми», — отметил президент.

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Путин подчеркнул, что в России таких людей «тысячи, миллионы».

«И мы знаем и видим, что, когда есть такие «архитекторы», которые представлены сегодня здесь, как наши лауреаты, это будущее надежно обеспечено. Все будет хорошо!» — заключил глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам.

Он также назвал деятельную любовь к России гарантией ее суверенитета.