В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупилось множество цыплят

В грузинском городе Марнеули множество цыплят вылупилось из яиц, выброшенных на свалку, сообщает «Нетгазети» со ссылкой на мэра города Темура Абазова.

Жители города публикуют в сети видео, на котором видно, как птенцы бегут по территории свалки. По словам мэра, одно из предприятий выбросило большое количество яиц, считавшихся испорченными.

Реклама

«Яйца находились в таких условиях, как если бы их высиживала курица, и вылупилось много цыплят», — рассказал Абазов.

Он отметил, что многие местные жители брали цыплят к себе домой.

Ранее сообщалось, что в деревне Роджхада в Индии родился цыпленок с четырьмя лапами. По словам владельца птенца, посмотреть на необычного цыпленка ежедневно приходили десятки людей.